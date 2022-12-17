AKP yerli üreticiyi korumadı

Demokrasi ve Eğitim Stratejik Araştırmalar Merkezi (DESAM) Genel Sekreteri Hasan Türkel Yerli Malı Haftası’nın AKP hükümetleri döneminde önemsizleştirilmeye çalışıldığını belirterek, “Yozlaştırılmış, amaç ve kapsamından koparılarak içi boşaltılmış, diğer birçok önemli gün ve haftalarda olduğu gibi bu haftanın da ruhu katledilmiştir” dedi.

Türkel, “Yerli Malı Haftası, kültürel, tarihi değerlerin yaşatılması, doğal zenginlik kaynaklarımızın, ordumuzun, kurum ve kuruluşlarımızın ve sanayimizin tanıtılması, mutfak ve müzik zenginliğimizden örneklerin sunulması, dilimizin korunması ve geliştirilmesi gibi etkinliklerin bir bayram havasında yapıldığı hafta olması gerekirken; Her 6 bin dolarlık ithal ürünün Türkiye’de bir kişiyi işsiz bıraktığı vakıasına rağmen AKP hükümetleri tarafından desteklenen ithalat politikaları nedeniyle aynı ürünü üreten yerli sanayinin zor durumda kalmasına, işçi çıkarmasına, istihdamın azalmasına ve yoksulluğun artmasına yol açılmıştır” diye konuştu. Ankara - Ahmet Terzi

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