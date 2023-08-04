Algılara kanmayalım

Prof. Dr. Öner Günçavdı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in son enflasyon verilerini “piyasa beklentileri ile uyumlu” olarak ifade etmesi gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Dövizdeki artışlar ve vergi düzenlemeleri gibi gelişmeler sebebiyle aylık enflasyonun yüzde 9,5 gibi yüksek bir oranda gerçekleşmesinin normalleştirilmeye çalışıldığını savunan Prof. Günçavdı, “Temmuz enflasyonunu enflasyonla mücadele politikasının bir başarısızlığı olarak algılamayalım isteniyor” dedi. Yüksek gelir sahipleri ve kamunun henüz enflasyonla mücadelede nerede duracağını gösteren bir program olmadığının altını çizen Prof. Dr. Öner Günçavdı, “Çünkü bu iki kesimin nasıl bir tasarruf ve vergi geliri yaratacağını hâlâ bilemiyoruz. Öte yandan fiyatların en çok arttığı kalemler, yani ulaştırma, kira ve gıda aslında hane halkı giderlerinin yüzde 60’tan fazlasını oluşturuyor” şeklinde konuşuyor. DW Türkçe’ye konuşan Günçavdı’ya göre ekonomi yönetimi değişmiş olmasına rağmen, TÜİK’in enflasyon verilerine ilişkin şeffaflık henüz sağlanabilmiş değil. Haber Merkezi

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