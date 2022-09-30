Alım gücü azaldı

Ipsos tarafından yapılan iki ayrı 2022 Küresel Enflasyon Algısı Araştırması’na göre, Türkiye’de son bir ay düşünüldüğünde alım gücünüzde nasıl bir seyir görüldü sorusuna alım gücünün azaldığını söyleyenler yüzde 81, aynı kaldı diyenler yüzde 13 oldu.

Türkiye’de enflasyonun daha da artacağını bekleyenlerin oranı yüzde 78 oldu. Enflasyonun çok artacağını düşünenler yüzde 55, artacak diyenler de yüzde 23 olarak kaydedildi. Türkiye’de gelecek altı ayı içinde faturalarını ödeyebilme konusunda endişeli olanların oranı yüzde 63 olarak izlendi. Her 10 kişiden sekizi gıda alışveriş maliyetinin artacağını düşünüyor. Ankete vatandaşlar giyim alışverişini kıstıklarını, market alışverişlerinde en ucuz marketi bulmak için dolaştıklarını, dışarıdan daha az yemek sipariş ettiklerini, ütü, çamaşır makinesi ve benzeri elektrikli araçları daha az kullanmaya özen gösterdiklerini dile getirdi. Haber Merkezi

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