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22 ARALIK 2023 CUMA - YIL: 54

‘Alım gücümüz çok az’

20 Aralık 2023, Çarşamba 21:41
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar, benzine gelen 1 lira 49 liralık zamma tepki gösterdi.

Benzin almaya gelen başka bir vatandaş ise, “Yapacak bir şey yok, hükümet sağ olsun. Çok pahalı yani alım gücümüz çok az. Yapacak bir şey yok böyle gider durmaz. Düştü, geri çıktı işte yılbaşı geliyor. Artar daha da fazla artar böyle gider” dedi. Bir başka vatandaş ise, “Daha ne yapacağız bilmiyorum ki. Buna bir son verilmesini istiyoruz. Her taraftan her şey düşüyor da bu nasıl düşmüyor? Benzinin varilleri düşüyor, bilmem ne oluyor da bu ne oluyor? Yani bu ne yapacağız bilmiyoruz ki. Acımızdan öleceğiz böyle giderse. Aylık yerinde sayıyor, benzine zam, şekere zam, gaza zam... Ne olacak bilmiyorum ki bu gidişimiz gidişat değil yani. Ne yapacağımızı biz de şaşırdık yani Allah yardımcımız olsun” diye konuştu.

Osmaniye - Anka

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