Alışveriş alışkanlıkları kökten değişti

Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) Ticaret Bakanlığı E-Ticaret Bilgi Sistemi’nden (ETBİS) çıkardığı verilere göre, Türkiye’de alışveriş alışkanlıkları kökten değişirken, e-ticaret hacmi geçen yıla oranla yüzde 116 arttı.

TÜBİSAD’da, ETBİS’in bu yılın ilk yarısına ilişkin verileri değerlendirildi. Verilere göre, salgın ile hızlı bir yükseliş eğilimi gösteren e-ticaret hacmi, ilk yarıda da büyümeye devam etti.

Raporda yer alan verilere göre, salgından olumsuz etkilenen hava yolları, konaklama, seyahat gibi sektörlerin e-ticaret hacimleri bu yıl sırasıyla yüzde 408, yüzde 344, yüzde 236 artarak bir önceki yıla göre ciddi büyüme kaydetti. İlk yarıda toplam site ziyaretlerinin e-ticarete dönüşüm oranı yüzde 1,9’dan yüzde 2,5’e yükseldi. Söz konusu yükseliş, tüketicilerin e-ticaret alışkanlığının arttığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.