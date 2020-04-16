Alışverişi yasaktan önce yapın

Türkiye Perakendeciler Federasyonu, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini gösteren Covid-19 salgını süresince tüketicilerin market alış çverişlerini en rahat ve hijyenik şartlarda sürdürmeleri için çalışmalarına hızla devam ediyor.

Federasyon yönetimi tarafından, önümüzdeki hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 48 saat boyunca gerçekleşecek sokağa çıkma yasağı öncesinde, vatandaşların hafta sonu için ihtiyaçlarını belirleyerek Cuma günü akşam saatlerine kalmadan, önümüzdeki günler içinde alış verişlerini tamamlamaları tavsiye edildi.

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