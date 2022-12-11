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12 ARALIK 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Alman şirketler: Türkiye ekonomisi iyiye gitmiyor

11 Aralık 2022, Pazar 17:00
Türkiye’de rekor seviyelerdeki döviz kurları ve yüzde 80’in üzerindeki yüksek enflasyon yalnızca yerli şirketleri değil; uluslararası yatırımcıları da olumsuz etkiliyor.

Alman-Türk Sanayi ve Ticaret Odası’nın (AHK) üyeleri arasında gerçekleştirdiği “AHK Türkiye World Business Outlook – Sonbahar 2022” başlıklı raporun sonuçlarına göre, Türkiye’de faaliyet gösteren Alman şirketlerin çoğunluğu gelecek 12 aylık dönemde Türk ekonomisinin daha kötüye gideceğini öngörüyor. Türkiye’de milyar dolarları aşan üretim ve ihracat yapan Alman şirketlerinin katıldığı ankete göre, 2023 yılında yatırımlar beklemeye alınacak, istihdamda ise bir miktar azalma yaşanacak. Seçim sonrasında ekonomi politikalarında öngörülebilirlik ve istikrar bekleyen Alman şirketler, sorunlara rağmen Türkiye’nin tedarik ağı ve ucuz işgücü gibi nedenlerle hala cazip bir üretim merkezi olduğu görüşünde. DW Türkçe’nin haberine göre, Almanya Türkiye’nin ihracatında ilk, ithalatında ise dördüncü sırada yer alıyor. TÜİK’in Ocak-Ekim 2022 verilerine göre, Almanya’ya ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 artışla 17,5 milyar dolar oldu. Almanya’dan ithalat ise aynı dönemde yüzde 8,1 artışla 19,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Haber Merkezi

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