Almanya’da dar ve orta gelirlilere akaryakıt desteği

Küresel çapta artan petrol fiyatları Almanya’da da akaryakıt fiyatlarında rekor artışlara yol açtı. Hükümetin dar ve orta gelirlileri rahatlatacak bir plan üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

DW Türkçe’nin haberine göre, hükümetin üzerinde çalıştığı modelde; ayda 2 bin euroya kadar maaş alan bir kişinin aylık 50 euro, 2 bin ila 3 bin euro arasında geliri olan bir kişinin aylık 35 euro, 3 bin ila 4 bin euro arası geliri olan bir kişinin de 20 euro akaryakıt yardımı alması planlanıyor. Dar ve orta gelirlileri rahatlatması hedeflenen söz konusu modelin Alman hazinesine aylık 1 milyar euro ilave yük getireceği tahmin ediliyor. Söz konusu modelin, akaryakıt fiyatlarının rekor seviyelere yükseldiği güncel durumu atlatana dek, şimdilik üç aylık bir zaman dilimi için geçerli olması öngörülüyor.

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