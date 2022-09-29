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29 EYLÜL 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Altın 1200-1300 bandını görür

29 Eylül 2022, Perşembe 18:39
Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, “Gram altında fiyat şu anda 980 lira. Yeni yılda altındaki öngörümüz 1200-1300 lira bandında” dedi.

Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, yeni yılda altın fiyatlarında artış beklediklerini söyledi. Kalkan, şöyle konuştu: “Hani bir hendekten veya çukurdan karşıdan karşıya atlamaya çalışırsın, gerinirsin gerinirsin hızlı koşarsın da atlamaya çalışırsın, şu anda altın o aşamada. Dolarda düşüş eğilimi bekleniyor ve düşecek de. Euro çöp oldu. Doların 900 lira üstündeydi baya bir gerisinde kaldı şimdi. Diyorlar ki ‘Amerika battı, gitti’ ama gücünü koruyor, gram 980. Altında öngörümüz bin 200- bin 300 bandı.”

Edirne - anka

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