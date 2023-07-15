Altın fiyatları artmaya devam edecek

Elâzığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı, altın fiyatlarında yükselişin devam etmesini beklediğini açıkladı.

Çakmakçı, “Bundan sonraki süreçte altın fiyatlarında özellikle uluslararası piyasalarda, Merkez Bankası özellikle Amerikan Merkez Bankası FED’in faizi yükselterek altın onsunu baskılaması sona erecek. Yarın öbür gün bu faiz kararları düşüşe geçecek. Düşüşe geçtiği zaman otomatikman altının ons fiyatı artacak. Bu da önümüzdeki günlerde altının fiyatında ağzımızdan çıkması bile bize zor geliyor ama 2300-2400 seviyelerini görmek işten değil” dedi. Elazığ - Anka

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