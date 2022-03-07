Altın fiyatları rekora koşuyor

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş yatırımcının en güvenli limanı altın fiyatlarında rekor seviyelerin görülmesine sebep oldu.

7 Mart Pazartesi itibarıyla altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 916 lira seviyesinde işlem gördü. Çeyrek altın ise bin 500 liradan satıldı. Küresel risklerden dolayı ons altın fiyatı 2 bin dolara dayandı. Ons altın 1 haftada 1880 dolardan 1998 dolar yükseldi. Analistler, Rusya-Ukrayna savaşındaki seyrin emtia fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü kaydederek, konuyla ilgili haber akışının yatırımcıların odağında olduğunu söyledi. Dün güne 14,27 liradan başlayan dolar/TL ise öğle saatlerine doğru yükselişe geçerek 14,30’u aştı. Euro ise aynı dakikalarda 15,57 liradan değerlendi. Haber Merkezi

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