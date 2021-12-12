Altın yine rekor kırdı

Altının gram fiyatı, yukarı yönlü hareketine devam ederek 832 TL ile tarihi zirvesini gördü.

Çeyrek altın,1356 TL’ye kadar çıktığı yeni haftada 1349 TL’den satıldı. Cumhuriyet altını da 5.358 TL’den satıldı. Geçen haftaya 1.783 dolar civarında başlayan ons altın, hafta boyunca dar bir fiyat aralığında seyrettikten sonra Cuma günü açıklanan enflasyon verisi öncesinde 1.770 dolara kadar gerilmişti. Enflasyon verisiyle beraber toparlanan güvenli liman, haftayı 1.782 dolar ile kapatmıştı. Altının ons fiyatı, 1.785 dolardan alıcı buldu. Haber Merkezi

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