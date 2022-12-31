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31 ARALIK 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Altına hücum

31 Aralık 2022, Cumartesi
Merkez Bankaları, küresel çapta 1967’den bu yana görülmedik bir hızda altın alımı gerçekleştiriyor.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, Rusya ve Çin’in önderliğinde merkez bankaları, son 55 yılın en yüksek altın alımını 2022’de gerçekleştirdi. Altına artan talebin nedeni olarak batı dünyası ile Rusya ve Çin arasında artan gerginlikten doğan riskler ve bazı ülkelerin ABD Dolar’ı yerine altını daha güvenilir bulmaları gösteriliyor. Verilere göre, yılın üçüncü çeyreğinde 400 ton altın alındı. Bu rakam, çeyreksel bazda verilerin tutulmaya başladığı 2000’den bu yana görülen en yüksek rakam. Uzmanlar, Dünya Altın Konseyi verilerinin bile altına artan talebi göstermede yetersiz kalabileceğini ve gerçek rakamların daha yüksek olduğunu belirtiyor. Üçüncü çeyrekte en çok altın alan ülke ise 31 ton ile Türkiye oldu. Özbekistan, 26 ton ile ikinci sırada yer aldı.

Haber Merkezi

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