Altına talep 5’e katlandı

Dünya Altın Konseyi’nin hazırladığı raporda, küresel ölçekte altının ilk çeyrekteki durumu incelenirken, Türkiye’de tasarruf sahiplerinin altın yatırımlarının tarihi seviyelere çıktığı görüldü.

Karar’ın haberine göre veriler, külçe ve sikke formunda altın alımının yılın ilk çeyreğinde 50 ton ile rekor seviyeye ulaştığını gösterdi. Verilere göre, Türkiye’de ilk çeyrekte altın talebi geçen yılın aynı dönemine göre beşe katlandı. Bir önceki çeyreğe göre ise altın talebinde yüzde 32’lik artış izlendi. Toplamda talebin 3 milyar dolara ulaştığı görüldü. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 177

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.