Altında ve dövizde yükseliş sürecek

Altın ve döviz kurlarındaki ani yükseliş, piyasaları dalgalandırdı. Küresel gelişmeler gram altını 430 TL’nin üstüne taşırken Euro/TL de rekor kırdı. Uzmanlara göre, altının ons fiyatı 2500 dolara kadar çıkabilir.

Türkiye yeni haftaya, altın ve dövizdeki sert yükselişlerle başladı. Kovid-19’da ikinci dalganın başlayacağına dair haberler ve ABD ile Çin arasındaki diplomatik gerilim, piyasalarda tarihi zirvelerin görülmesine yol açtı. Altının ons fiyatı 1980 dolar seviyelerini görerek son 9 yılın zirvesine çıktı. Türkiye’de ise gram altın 437 TL’yi görerek tarihi rekor kırdı. DW Türkçe’nin haberine göre, Avrupa Merkez Bankası’nın koronavirüsün ekonomideki etkilerini kontrol altına almak için 750 milyar euroluk acil destek programı başlatma kararı alması ise, Euro’yu tüm dünyada ABD Doları’na karşı güçlendirdi. Türkiye’de Euro kuru önceki gece 8.22 TL seviyelerine kadar yükseldi. Son 1,5 aydır 6,85 seviyelerinde seyreden dolar kuru ise yeniden yükselişe geçti ve 6,90 seviyelerine tırmandı. Uzmanlara göre, hem altın hem de kurlardaki yükseliş sürecek. Ancak bu durum, Türk Lirası’ndaki değer kaybını ve dış borç faturasını artıracak.

Salgın paniği altına talebi arttırdı

Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya da pandemi nedeniyle oluşan parasal genişlemenin 10 trilyon doları geçtiğine, küresel piyasalarda olumlu bir hava varken bu seviyelere çıkan altın fiyatlarının, piyasalarda “kötü günler” geldiğinde daha da yükseleceğini, “Çünkü piyasalar kötüleştiğinde altın bu sefer güvenli liman algısıyla daha da fiyat artışını artırabilir. Bu yüzden şu an 1900’ler seviyesinde olan altının ons fiyatında 2500 dolarlar bile gündeme gelebilir” ifade ediyor.

Dolar ve Euro’da da hareketlilik devam edecek

STRFS Baş Stratejisti Dr. Atahan Çelebi’ye göre, son günlerde döviz kurlarındaki yaşanan hareketlilik devam edecek. Küresel piyasalar dalgalanırken, Kurban Bayramı dolayısıyla Türkiye’de piyasaların kapalı olacak olmasının yatırımcıları tedirgin ettiğini dile getiren Çelebi, “Bu nedenle yatırımcıların Borsa İstanbul ve TL varlıklarından çıkıp belli miktarlarda dövize geçişini görmeye devam edeceğiz. Bu hareketin uzun vadede devam etmesi büyük ihtimal” diyor.

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Enflasyon tahmini yükseldi



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yüzde 7.4 olan yıl sonu enflasyon tahminini 1.5 puan yükselterek yüzde 8.9’a çıkardı. Merkez Bankası Başkanı Uysal, “Enflasyonun yıl sonunda yüzde 8.9, 2021 sonunda yüzde 6.2 olacağı tahmin edilmektedir” dedi. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Ankara’da ‘Enflasyon Raporu 2020-3 bilgilendirme toplantısında sunum yaptı. Uysal’ın açıklamalarından başlıklar arasında, “-Enflasyonun yıl sonunda yüzde 8.9 olarak gerçekleşeceği, 2021 sonunda yüzde 6.2 olacağı tahmin edilmektedir. -Enflasyonun temmuz ayından başlayarak düşüş eğilimine gireceği öngörülmektedir. -Marttan itibaren uygulamaya aldığımız destekleyici likidite adımlarını normalleşmeye göre aşamalı şekilde gözden geçirebiliriz. -Rezervlerin kısa vadeli yükümlülükler açısından şu an için yeterli olduğunu gözlemliyoruz. Rezervlerdeki artış politikamıza devam edeceğiz. - Parasal sıkılaştırma konusunda normalleşme sürecinin seyrine bağlı olarak karar alacağız. Şu an için hızlı hareket etmeyi gerektirecek bir durum yok” ifadeleri yer aldı.