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25 ARALIK 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Altında yeni rekor

25 Aralık 2023, Pazartesi 19:22
Altın fiyatı uluslararası piyasalarda gerilerken, Türkiye’de yeni rekor seviyeye geldi. Altının ons fiyatı uluslararası piyasada cuma gününe göre, 2 bin 48 dolardan 2 bin dolara geriledi.

Kuyumcularda gram altın 2 bin liradan, çeyrek altın 3 bin 275 liradan, tam altın 13 bin 48 liradan satılıyor. Cuma günü gram altın 1994, çeyrek altın 3 bin 256, tam altın 12 bin 971 liradan satılıyordu. Döviz fiyatları ise haftaya yatay seyirden başladı. Dolar 29,26, euro 32,30, sterlin 37,04 liradan işlem görüyor. Cuma günü dolar 29,20, euro 32,17, sterlin 37,17 liradan işlem görüyordu. 

Haber Merkezi

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