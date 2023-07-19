Altında yükseliş sürüyor

Kapalıçarşı’da 1730 liradan alınan gram altın 1762 liradan satılıyor. Çeyrek altın da dün rekor kırdı. 2 bin 798 liradan alınan çeyrek altın 2 bin 876 liradan satılıyor.

Altın piyasasının kalbi konumundaki Kapalıçarşı’da 1730 liradan alınan gram altın 1762 liradan satılıyor. Çeyrek altın da dün rekor kırdı. 2 bin 798 liradan alınan çeyrek altın 2 bin 876 liradan satılıyor. Tam altının satış fiyatı ise 11 bin 451 liraya yükseldi. Türkiye’de ekonomik kriz nedeniyle dövizin yanısıra altın fiyatları da yükselmeye devam ediyor. Gram altın ve çeyrek altın dün yeni rekor seviyelere yükseldi. Piyasasının kalbi konumundaki Kapalıçarşı’da 1730 liradan alınan gram altın 1762 liradan satılıyor. Çeyrek altın da dün rekor kırdı. 2 bin 798 liradan alınan çeyrek altın 2 bin 876 liradan satılıyor. Tam altının satış fiyatı ise 11 bin 451 liraya yükseldi. Uluslararası piyasada altının ons fiyatı 1979 dolar. Haber Merkezi

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