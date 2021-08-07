Alzheimer şirket sayısı artıyor

DİJİTAL DÖNÜŞÜM DANIŞMAN DR. MÜH. GÜLAY SAVAŞ’A GÖRE, TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU HEDEF ODAKLI STRATEJİK BİR PLANLAMA İLE DEĞİL, GÜNÜ KURTARMA ŞEKLİNDE İLERLİYOR.

Geleceğİn iş dünyası otonom şirketlere doğru ilerlerken ve aynı zamanda teknoloji, toplum, ekonomi gibi kavramlar yeni sürümleri ile karşımıza çıkarken, bazı şirketlerin geçmişi ile bugününü anlık ve matematiksel olarak verilerle karşılaştırmadığı ve ölçemediği görülüyor. Bu durumu yaşayan şirketleri “Alzheimer Şirket” olarak tanımlayan Dijital Dönüşüm Danışman Dr. Müh. Gülay Savaş’a göre, Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin büyük çoğunluğu hedef odaklı stratejik bir planlama ile değil, günü kurtarma şeklinde ilerliyor. Alzheimer şirketleri, kurumsal bir hafızası olmayan, yani dününü hatırlamayan, diğer yandan bugünün risklerine anlık tepki veremeyen ve bu nedenler dolayısıyla da kurum olarak Alzheimer olan yapılar olarak ifade eden Gülay Savaş, Alzheimer şirketlerin karakteristik özelliklerini şu şekilde sıralıyor:

Karakteristik Özellikleri

• Şirketin bütün süreçlerinin hâlâ bir-iki anahtar kişinin hafızasında ya da ellerindeki bilgisayarlarda saklı olması. Kurumsal bir hafızaya sahip olunmaması • Şirkette bütün süreçlerin entegre bir yazılım çözümü ile yönetilmiyor ve takip edilmiyor olması • Her departmanın kendi sürecini farklı veri tabanlarında çalışan ayrı ayrı yazılımlar ile dağınık şekilde yönetmesi • Yazılım kullanmanın ötesinde hâlâ satışa, üretime, ar-ge vb. süreçlere ait bilgilerin en azından bir excel dosyasında dahi toplanmıyor ve bilginin enformasyona dönüşmüyor olması. Diğer bir deyişle, bir sürece ait bilginin başka bir bilgi ile entegre edilmiyor olması. • Hâlâ birçok süreç bilgisinin ya da programın internet üzerinde çalışmıyor olması • Kurumların hâlâ internet ve bulut teknolojilerine güvenmeme yaklaşımları dolayısıyla bilgilerini buluta açmak, taşımak istememeleri.

İstanbul - Sedat Serdar