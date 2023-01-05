Amazon, 18 bin çalışanını işten çıkarıyor

ABD merkezli e-ticaret şirketi Amazon’un Üst Yöneticisi (CEO) Andy Jassy, 18 binden fazla çalışanın işten çıkarılacağını duyurdu.

Jassy, konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, “Kasımda ve bugün açıkladığımız rakamlara göre, 18 binden fazla kişiyi işten çıkarmayı planlıyoruz.” ifadesini kullandı. Bazı birimlerin işten çıkarmalardan etkileneceğini kaydeden Jassy ancak işlerine son verilecek kişilerin çoğunluğunun Amazon mağazaları ile kişiler, deneyim ve teknoloji (PXT) organizasyonunda olduklarını belirtti. AA

Okunma Sayısı: 240

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.