Ambalajlı ürünlere gramaj standardı getirilmeli

Bazı ambalajlı ürünlerde gramaj düşürülüp fiyat aynı tutularak gizli zam yapıldığına dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Özellikle gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünlerindeki fiyat artışlarından dolayı piyasadaki bazı üreticiler kâr marjlarını artırmak için bu ürünlerin gramajını düşürerek tüketiciyi yanıltıyor. Bunu tek bir üründe değil milyonlarca üründe yaparak büyük kazançlar elde ediyorlar. Tüketici aslında daha az ürün aldığının farkında olmadan aynı miktarda para ödüyor. Bir nevi gizli zam yaparak tüketiciyi mağdur ediyorlar. Vatandaşlarımız alışveriş yaparken bu tarz gramaj hilelerine mutlaka dikkat etmeli. Ayrıca, bir hile veya haksız uygulamaya maruz kaldığında yasal haklarını korumalı” dedi.

Palandöken, daha adil ve güvenli alışveriş yapabilmek için temizlik ve kişisel bakım ürünlerine gramaj standardı getirilmesi gerektiğini söyledi. Ankara - Nihat Orhan

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