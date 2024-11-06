Anaparanın iki katı faiz ödenecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, AKP’nin ekonomi politikalarını eleştirerek 2025 yılında faiz ödemelerine aktarılan bütçe büyüklüğüne dikkat çekti. Karabat, “4,4 trilyon TL anapara ödemesine karşılık 5,8 trilyon lira faiz ödemesi yapılacak” dedi.

Hazine anaparadan çok faiz ödeyecek 2025 yılında ödenecek faiz yükünün anaparanın iki katı olduğunu söyleyen Karabat, “2025’te 823 milyar TL anapara ödemesine karşılık 1 trilyon 563 milyar TL faiz ödemesi yapılacak. Yani faize ödenecek para anaparanın neredeyse iki katı” diye konuştu. AKP’nin siyaset tarzıyla milletin gerçek gündemini görmezden geldiğini söyleyen Karabat, faiz düzeninden kurtulmanın yolunun AKP’den kurtulmak olduğunu belirtti. Karabat AKP’nin plansız ekonomi politikalarının, ülkeyi derin bir ekonomik krize sürüklediğini, halktan toplanan vergilerin büyük bir kısmının faiz ödemelerine gittiğini söyledi. Ankara - Adnan Solmaz

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