Ara eleman bulunamıyor

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, iş dünyası yetişmiş eleman bulmakta zorluk çektiğini belirtti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, iş dünyasının satış elemanından pazarlamacıya, dikişçiden tornacıya kadar yetişmiş eleman bulmakta zorluk çektiğini belirterek, “Hemen her sektörde istihdam edilmek üzere ara elemana ihtiyaç var ancak bulamıyoruz” dedi.

Baran, eleman arayan ile iş arayanların karşı karşıya gelemediğini, işçinin vasfı ile işin vasfının birbiriyle örtüşemediğini söyledi. Çeşitli sektörlerdeki ara eleman sıkıntısının büyüyen bir sorun haline geldiğini bildiren Baran, işsizlerin iş bulması ve meslek sahibi olması için çalışan İŞKUR’un istihdama aracılık ettiğini hatırlattı. Baran, “İŞKUR’da bile açık işlerin sayısı artıyor. Temizlik görevlisi, satış danışmanı, garson, makineci (dikiş) konfeksiyon işçisi, ön muhasebeci, kaynakçı, özel güvenlik görevlisi, ambar/depo görevlisi, turizm ve otelcilik elemanı, paketleme işçisi, şoför-yük taşıma, kasiyer, elektrikçi, aşçı, bulaşıkçı, çağrı merkezi operatörü, reyon görevlisi, forklift operatörü arananlar listesinde yer alıyor” dedi. Türkiye’de gençlerin hedefinin üniversite okumak olduğunu kaydeden Baran, “Üniversite eğitimi gören gençlerimiz, haklı olarak eğitim aldıkları alanlarda istihdam edilmek istiyor. Hazır giyimden tekstile, sigorta sektöründen sağlık turizmine, mobilya üretiminden sanayi üretimine, turizmden hizmet sektörüne kadar her alanda ara eleman sorunu yaşanıyor” dedi.

İŞVERENİN YATIRIM VE ÜRETİM İŞTAHI SEKTEYE UĞRUYOR

İş insanlarının küresel ekonomiden daha fazla pay alabilmek için yatırım ve üretimlerini artırma gayretinde olduğunu söyleyen Baran, “Milyon dolarlık yatırımlardan binlerce liralık üretim makinalarından bahsediyoruz ancak günün sonunda iş o makinayı kullanacak, o yatırımda görev üstlenecek, o pazarlamayı yapacak ara elemana geliyor. Şirketlerimiz yurtdışından sipariş alıyor, ihracat için büyük fırsatlar doğuyor ancak ara eleman sorunu yüzünden ihracatı zamanında yetiştirememe riski ortaya çıkıyor. Genç nüfusta işsizlik oranının yüzde 20,3 olduğu ülkemizde işverenler olarak yetişmiş ara eleman bulamıyoruz. Madem bulamıyoruz biz yetiştirelim diyoruz. Maddi manevi sorumluluk üstlenerek yetiştirdiğimiz eleman da ilk fırsatta başka bir işe transfer oluyor. Eleman yetiştirmek için yaptığı maddi manevi yatırımı boşa çıkan işverenlerin yatırım ve üretim iştahı sekteye uğruyor” diye konuştu.

AHMET TERZİ - ANKARA