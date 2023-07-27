Ara eleman sıkıntısı işletmeler için büyük dert

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, inşaattan sağlığa, tekstilden mobilyaya, lokantadan otele kadar tüm sektörlerde istihdam edilecek nitelikli işgücü eksikliği yaşandığını, ara eleman sıkıntısının kronik soruna dönüştüğünü belirterek, “İşveren, milyonlarca liralık yatırım yapıyor, işletme kuruyor ancak o işletmede istihdam edilecek insan bulma konusunda çaresiz kalıyor. Ara eleman konusu işletmeler için ana soruna dönüştü” dedi.

Gürsel Baran, teknoloji alanındaki ilerlemeyle birlikte tüm dünyada hızlı bir değişim yaşandığını, pandemiyle birlikte bu sürecin hızlandığını hatırlattı. Baran, “Robotlar iş yapacağı için insanlar işsiz kalacak diye endişe ederken, nitelikli hatta niteliksiz işgücü bulamaz hale geldik. İşverenler olarak bir araya geldiğimizde konuştuğumuz ilk konu istihdam edecek işçi bulamamak oluyor. Ara eleman bulamamak ülkemizin tüm üretim ve hizmet potansiyelini olumsuz etkiliyor” dedi. Ankara - Erhan Akkaya

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