Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 Eylül’den itibaren uygulamaya konulan kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemine 76 bin 780 başvuru olduğunu, bunlardan 32 bin 98’inin anlaşmayla sonuçlandığını bildirdi.

Arabuluculuk sistemiyle tarafların anlaşmasının, tahliyeleri ve yeni kiralama ihtiyacını azalttığı için kira fiyatlarının düşmesine de katkı sağladığını ifade eden Bakan Tunç, şöyle devam etti: “1 Eylül’den itibaren başlattığımız kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemine 76 bin 780 başvuru oldu, bu başvurulardan 32 bin 98’i anlaşmayla sonuçlandı böylece 64 bin kiracı ve kiralayandan oluşan vatandaşımız dava yoluna gitmeden dostane bir şekilde uyuşmazlığı çözdüler. AA

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