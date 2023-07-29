Araç muayene ve sigorta ücretleri düşürülsün

Trafikteki 27 milyon 334 bin araçtan 5 milyon 600 bin aracın sigortasız dolaştığına ve sigorta ücretleri ile muayene ücretlerinin yüksekliğine dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken,

“Muayene, vergi ve sigorta ücretlerindeki artışlar ülkemizde trafiğe kayıtlı her 5 araçtan 1’inin trafikte usulsüz dolaşmasına yol açıyor. Yetkili kuruluşun muayene ücretlerinden aldığı tutarlar esnaf ve vatandaşlarımız için oldukça yüksek. Bunun içerisinde çoğu vergi borcunu veya sigortasını dahi ödeyemiyor. Bir aracın vergi borcu ödenmeden muayenesinin yapılmasına da izin verilmiyor. Trafikte muayenesiz ve sigortasız araç dolaşmaması için bu ücretler düşürülmeli. Fenni muayene süresi geçen araçlara uygulanan her ay yüzde 5’lik gecikme bedeli zammı da uzun dönem yaptırmayan için uygulanmalı” dedi. Ankara - Adnan Solmaz

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