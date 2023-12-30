Geçtiğimiz aylarda açıklanan Orta Vadeli Program ile birlikte araç sahiplerine yeni vergi yolda. OVP’de yer alan ‘karbon vergisi’nin yeni yıl ile birlikte araç sahiplerini de etkilemesi bekleniyor.

Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan ifadelere göre, karbon vergisi niteliği taşıyan vergiler gözden geçirilecek ve tamamlayıcı karbon vergisi dahil karbon fiyatlandırma araçlarının kalkınma ve yatırım ortamı üzerinde yol açacağı ekonomik ve sosyal etkiler analiz edilecek. Duvar’da yer alan habere göre; karbon vergisi, sera gazı emisyonlarını azaltmak için uygulanan bir vergi türü. Bu vergi, petrol, doğalgaz, kömür, linyit ve tüm ürünlerin üretimi, ithalatı ve satışı sırasında oluşan sera gazı emisyonlarına göre hesaplanıyor. Karbon vergisinin araç sahiplerini nasıl etkileyeceği henüz net değil. Ancak, verginin yakıt fiyatlarına yansıması bekleniyor. Bu durumda, araç sahipleri daha fazla yakıt parası ödeyecek. Haber Merkezi

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