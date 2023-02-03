Aralık’ta düşen enflasyon Ocak’ta coştu

TÜİK’in açıklamasına göre; Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 57,68 olurken, aylık enflasyon ise 6,65 oldu.

TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı Enflasyon, baz etkisinin olmadığı 12 aylık ortalamalara göreyse yüzde 72,45 olarak hesaplandı. Yüzde 46,7’ye gerilemesi beklenen çekirdek enflasyon da yüzde 51,93’ten yüzde 52,97’ye yükseldi. Aralık ayında TÜİK, aylık enflasyonu yüzde 1,18, yıllık enflasyonu yüzde 64,27 açıklamıştı. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise ocak ayı için aylık enflasyonu yüzde 9,26, yıllık enflasyonu yüzde 121,62 olarak açıkladı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) ise ocak ayı için aylık enflasyonu yüzde 5,94, yıllık enflasyonu yüzde 79,68 açıklamıştı. Haber Merkezi

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