Arpa ve buğday hayvan yemi oldu

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, geçtiğimiz hafta aniden bastıran dolu yağışından olumsuz etkilenen Niğde’nin Çiftlik ve Aksaray’ın Eskil ilçelerindeki ekili alanlarda incelemelerde bulundu.

Hasarın yüzde 80’leri bulduğu buğday, arpa ve ayçiçeği tarları ile bostan ekili alanları çiftçilerle birlikte gezen Gürer, son yılların en büyük dolu felâketinin yaşandığı tarlalarda gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Fırtınayla birlikte ceviz büyüklüğünde yağan dolunun, buğday ve arpaların başaklarını adeta biçerek saplarını yan yatırdığını, ayçiçeği ve bostan fidelerinin ise kökünden kırıldığını söyleyen Gürer, bölgedeki zararın milyonlarca lirayı aştığını belirtti. Çiftçilerin doludan zarar gören arpa ve buğdayların sapını biçerek hayvan yemi yapacağını, yerine ise silajlık mısır ekeceğini belirten Gürer, fideleri kırılan ürünlerin yeniden ekileceğini kaydetti. Ankara - Ahmet Terzi

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