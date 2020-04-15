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15 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Artan alışverişler israfa yol açmamalı

15 Nisan 2020, Çarşamba
Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, alış verişlerin arttığı dönemlerde israfında aynı paralelde çoğaldığını belirtti.

Korona virüsten korunmak için çoğunlukla evlerde kalınan dönemde israftan kaçınmanın önemine işaret eden Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Tüm dünyada ve ülkemizde baş gösteren korona virüs nedeniyle evlerde kaldığımız dönemde vatandaşlarımız özellikle gıda ürünlerine büyük talep gösteriyor. Ancak gıda ürünlerinde arz talep dengesizliğinin yaşanmaması ve fiyatların artmaması için hem vatandaşlık, hem de dini bir görev olarak israftan kaçınmalıyız” dedi.

Her zamankinden daha mühim 

Palandöken, “Ülkemizde ve dünyada gıda israfı ne yazık ki önüne geçilemeyen bir boyutta. Bugüne kadar alınan tüm önlemlere rağmen milyonlarca ekmek ve tonlarca sebze meyve israf ediliyor. Ancak şu an ülkemiz ve tüm dünya koronavirüsle mücadele ederken israftan kaçınmak her zamankinden daha mühim bir mesele. Bu yıl koronavirüs sebebiyle günler öncesinden evlerimize kapandık. Ramazan ayını da aynı şekilde evlerimizde geçireceğiz. Özellikle evde olduğumuz bu günlerde ve mübarek Ramazan ayında artan alış verişlerin israfa yol açmaması için sofralarımızı kurarken doyabileceğimiz kadar yemek pişirmeye ve ihtiyacımız kadar ekmek, pide ve kuru bakliyat almaya dikkat etmeliyiz” diye konuştu.

MillÎ servetimiz çöpe gitmesin

Palandöken, “İsraf edilen gıdalarla birlikte nimetimiz, paramız ve emeğimiz de çöpe gitmiş oluyor. Çöpe giden parayla onlarca hastane ve okul yapılabilir. Bu mübarek ayda oruç tutup Allah’ın rızasını kazanırken, ülkemizin de içinden geçmiş olduğu durumu göz önünde bulundurarak israftan mümkün olduğunca kaçınmalıyız. Piyasada özellikle gıda ürünlerinde fırsatçıların fiyat artışı yapmaması için israftan ne kadar kaçınırsak ürünlere olan talep azalınca fiyatlarda düşecektir. İsraftan kaçınmak hepimiz için millî bir görev olmalı” şeklinde konuştu.

Ankara - Ahmet Terzi

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