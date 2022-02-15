Sinop’ta yaklaşık 28 yıldır matbaa işi yapan son 5 senedir de kendi işletmesinin sahibi olan Metin Dursun, artan maliyetleri müşteriye yansıtamadığı için işletmesini kapatma kararı aldığını açıkladı.

Matbaa işletmesini kapatan Metin Dursun, şunları söyledi: “Ortalama 28 senedir bu işin içindeyim. 5 yıldır da kendi işletmemin sahibiydim. Son dönemde çıkan e-faturalar ve artan maliyetlerden dolayı kapatmaya mecbur kaldık. Artık gücümüz yetmiyor.” Sinop - Anka

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