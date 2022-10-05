Artık işimiz daha zor

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu tarafından düzenlenen “Fed Politikaları Gelişmekte Olan Ekonomileri ve Türkiye’yi Nasıl Etkiliyor?” başlıklı seminerde değerlendirmeler yaptı.

TÜSİAD Başkanı, küresel koşulların artık Türkiye lehine olmadığını söyledikten sonra “Küresel ekonomide bol para döneminin azaldığı ve finansman koşullarının geçmişe kıyasla daha zor olacağı bir döneme çoktan girdik. Bu süreç en başta hesaplanandan daha uzun soluklu olabilir. Türkiye bu dönemde, akranlarının aksine, farklı bir politika tercihi ortaya koydu. Unutmayalım ki, yakın geçmişte yaşadığımız ekonomik zorluk dönemleri, global rüzgarların arkamızdan estiği dönemlerdi. Artık global görünüm de, global finansal koşullar da lehimize değil” değerlendirmesini yaptı. İstanbul - Anka

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