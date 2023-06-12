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14 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Asgari değil, gerçek ücret istiyoruz

12 Haziran 2023, Pazartesi 00:06
Erdoğan seçimden önce “en düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaracağız” demişti.

Asgarî ücret en az 25 bin tl olmalı

“Asgarî değil, gerçek ücret istiyoruz'' çağrısı yapan Birleşik Kamu İş’in Genel Sekreteri Özgür Aras, ‘'Ülkede ekonomik kriz derinleştikçe milyonlarca emekçi enflasyon altında eziliyor. AKP iktidarı ise krizi izlemekle yetiniyor” dedi ve asgarî ücretin brüt en az 25 bin lira olmasını istedi.

Sefalet ücretinin bile altında

“En düşük işçi ücretinin Temmuz’da yapılması beklenen zamlarla 25 bin liraya çıkarılacak olması ile kamuda işçi ve memur arasında ücret adaletsizliği doğdu. 10 bin 440 lira düzeyindeki en düşük memur maaşı sefalet ücreti seviyesinde. Açlık sınırını bile karşılayamıyor.”

 

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Asgari değil, gerçek ücret istiyoruz

Birleşik Kamu-İş’ten asgari ücretle ilgili yaptılan açıklamada, “Asgari değil gerçek ücret istiyoruz’’ ifadesi yer aldı.

Sendika, asgari ücretin brüt en az 25 bin lira olması talebinde bulundu. Birleşik Kamu İş Genel Sekreteri Özgür Aras, ‘’Ülkede ekonomik kriz derinleştikçe milyonlarca emekçi enflasyon altında eziliyor. AKP iktidarı ise krizi izlemekle yetiniyor’’ dedi ve şunları söyledi: “Eylül 2021’den bu yana TL yüzde 75 değer kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim döneminde en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılacağını vaat etti. Bu vaadin altında seçimden önce kamuda çalışan işçiler adına işçi sendikaları ile imzalanan toplu sözleşme ve ücret zamları yatmaktadır. Yapılan sözleşme memurlar aleyhine olumsuzluk yaratmıştır.

Açlık sınırını bile karşılamıyor

Gazete Duvr’ın haberine göre en düşük işçi ücreti brüt 15 bin liraya çıkarılmış ve üzerine yılın ilk yarısı için yüzde 45 oranında zam yapılmış, en düşük işçi ücreti 21 bin 750 lira olmuştur. Bu tutara temmuz ayı başında yüzde 15 oranında zam yapılacak ve en düşük işçi ücreti 25 bin liraya çıkacaktır. Kamuda işçi ve memur arasında ücret adaletsizliği doğdu. 10 bin 440 lira düzeyindeki en düşük memur maaşı sefalet ücreti seviyesindedir. Açlık sınırını bile karşılayamamaktadır.”

Yine beklentiyi karşılamayacak

Yeni asgari ücretin mevcut ekonomi politakalarına paralel olacağını ifade eden KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil ise şu vurguyu yaptı: “Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak ama formaliteden. Bilindiği gibi son iki dönemdir asgari ücreti komisyon değil Cumhurbaşkanı belirliyor. Dolayısıyla başlayacak olan görüşmelerin emekçilerin talep ve beklentilerini karşılayacak düzeyde olacağını düşünmüyoruz. Zaten TÜİK gibi bir gerçeklik var.”

Önemli olan alım gücü

Yeni asgari ücretle ilgili beklentilerini Cumhuriyet’e anlatan sendika temsilcileri, alım gücüne dikkat çekti. Türkiye’de asgari ücreti konuşurken “sembolik” değil “ortalama” ücretlerin konuşulduğunu belirten DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu şöyle devam etti: “Zaten asıl mesele Türkiye’nin asgari ücretler toplumu olmaktan kurtarılması. Bunun yolu da sendikalaşmanın önündeki engelleri kaldırmak ve toplu sözleşmeli işçi sayısını artırmak. Ayrıca önemli olan, asgari ücretin dolara endekslenmesi değil, alım gücüdür. İşçinin ailesiyle beraber geçinebileceği bir ücret belirlenmesi lazım.”

Haber Merkezi

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