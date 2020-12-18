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Asgari sefalet

18 Aralık 2020, Cuma 22:15
BİSAM’A GÖRE, ASGARÎ ÜCRETLİDEN BİR BUZDOLABI İÇİN 8 YIL ÇALIŞMASI, HER AİLE FERDİNİN 1 LİRA 85 KURUŞA BİR ÖĞÜNDE KARNINI DOYURMASI BEKLENİYOR.

DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi BİSAM’ın yaptığı hesaplamaya göre, asgarî ücretliden her aile ferdi için bir öğün başına 1.85 lira ile karnını doyurması, 1 buzdolabı için yaklaşık 8 yıl çalışması, 725 liraya barınması ve ısınması, çocuk başına 10 liralık eğitim harcaması ile çocuklarını yetiştirmesi bekleniyor.

İnsanca yaşayacak bir seviyeye gelsin

Asgarî Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısı 22 Aralık Salı günü yapılacak. Salgın ve ekonomik krizin sebep olduğu yoksullaşmaya karşı asgarî ücretin insanca yaşayacak bir düzeye yükseltilmesi büyük önem taşıyor. Sözcü’de yer alan habere göre, BİSAM’ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tüketici fiyat endeksi madde fiyatları ile tüketim harcamaları araştırması ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgarî ücret istatistikleri üzerinden yaptığı hesaplamaya göre, Türkiye genelinde ortalama kira 1.113 TL iken asgari ücretlinin konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar için ayırabildiği tutar yalnızca 725 TL. Kiraya ayırabildiği tutar ise 464 TL.

Gıda için 22 lira ayırabiliyor

2019 yılı TÜİK tüketim araştırması sonuçlarına göre, en yoksul yüzde 20’lik gelir grubu gelirinin ancak yüzde 28,7’sini gıda harcamalarına ayırabiliyor. Aynı verilere göre tek gelirli bir asgarî ücretli ailesi en yoksul yüzde 20’lik dilim içinde yer alıyor. Eşi çalışmayan ve 2 çocuklu bir asgarî ücretlinin ailesi ile birlikte sağlıklı beslenebilmesi için olması gereken miktar 2 bin 439 TL. Yapabildiği harcama ise 667 TL. Yani, gıda için günlük 22 TL ayırabiliyor.

Öğün başına 1 lira 85 kuruş

Buna göre asgarî ücretlinin üç öğün için kişi başına ayırabildiği tutar 5,6 TL olurken, öğün başına bu tutar sadece 1,85 TL düzeyinde kalıyor. Asgarî ücretlinin Kasım 2020’de ortalama fiyatı 3,561 lira olan bir buzdolabını alabilmesi için, ev aletlerine ayırabildiği 38,5 lira ile 93,7 ay çalışması gerekiyor. Tek bir belediye otobüs biletinin Türkiye ortalamasında 2,8 TL olduğu koşullarda, asgarî ücretlinin ulaşım için ayırabildiği günlük tutar ise sadece 2.31 TL ile tek yön biletine yetiyor.

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