'Asgari ücret 5 bin TL olsa bile kurtarmaz'

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, döviz kurlarındaki aşırı hareketliliğin, ticarî hayatı olumsuz etkilediğini belirterek, “Esnaf, ekonomik gelişmelerde bir saat sonrasını bile tahmin edemediği için vadeli alış verişler durdu, talep düştü, üretim sınırlandı” dedi.

2022 yılına ait asgarî ücret 5 bin TL olsa bile geçen yılki alım gücünün altında kalacağını ifade eden Gürer, “Esnaf ve çiftçi geçen yıla göre 3-4 kata ulaşan maliyet artışı karşısında ne yapacağını şaşırdı. Vadeli alış verişler durdu, tüm satışlar peşine döndü” diye konuştu.

CHP’li Gürer, asgarî ücretin belirleneceği şu günlerde 2022 yılı için ifade edilecek rakamın 5 bin TL olması halinde bile, geçen yılki asgarî ücretin alım gücünü yakalama şansının olmadığına öne sürdü.

Gürer, “Asgarî ücret görüşmelerinin başladığı güne göre ekonomide yaşanan değişkenlikler, işçi sendikaların asgarî ücret talebinin üzerinde bir gelir kaybına neden olmuştur. Esnaf sattığı ürünü aynı fiyatla yerine koyamamaktadır. Yoksulluğun artması esnafın satışını da etkilemektedir. Giderler artarken gelirin sabit kalması her kesimden vatandaşı zora sokmuştur. Belirsizlik piyasaları olumsuz etkilemektedir” ifadelerini kullandı.

Ankara - Ahmet Terzi