Asgari ücret açlık sınırına yetişemiyor

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, temel gıda fiyatlarındaki yüksek artışlar nedeniyle dört kişilik bir aile için kasımda açlık sınırının 8 bin 657 TL’ye yükseldiğini, yoksulluk sınırının 25 bin 422 TL’ye çıktığını açıkladı.

Net 5 bin 500 TL olan asgari ücretin açlık sınırını yakalaması için yüzde 57,4 zam gerekiyor. Araştırmanın sonuçlarına göre, açlık sınırı kasımda bir önceki aya göre 434 lira arttı. Gıda dışındaki ihtiyaçlar için gereken harcama 475 lira artarak 16 bin 765 liraya yükseldi. Kasımda yoksulluk sınırı önceki aya göre de 909 lira arttı. Buna göre son bir yılda açlık sınırı 4 bin 767 TL, gıda dışı ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 7 bin 558 TL artmış oldu. Ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı son bir yılda toplam 12 bin 325 liralık artış gösterdi. Ankara - Anka

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