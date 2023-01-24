Asgari ücret, açlık sınırının 998 TL altında kaldı

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Büro Emekçileri Sendikası, aralık ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını açıkladı.

Buna göre; aralık ayında açlık sınırı, 9 bin 504 lira olarak ölçüldü ve 1 Ocak itibariyle 8 bin 506 TL olarak uygulanan asgari ücretin 998 lira üzerinde kaldı. Araştırmaya göre, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı, kısacası yoksulluk sınırı 30 bin 964 lira; bekar bir çalışanın yaşam maliyeti ise 12 bin 830 lira oldu. Kamuda 10 yıllık sözleşmeli, eşi çalışan ve evli, iki çocuklu bir emekçi, gelir vergisi kesintileriyle birlikte 7 bin 430 lira ücret ile açlık sınırının altında hayatını ancak idame ettiremeye çalışıyor.

İstanbul - Anka