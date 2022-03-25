Asgari ücret, açlık sınırının bin 485 lira altında

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMU-AR, mart ayı açlık yoksulluk araştırmasının verilerini yayımladı.

Açlık sınırı 5 bin 738 TL ve yoksulluk sınırı 11 bin 611 TL olarak açıklandı. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, “Açlık sınırının, yaşanan bu artışla birlikte 2022 yılı için belirlenen 4 bin 253 liralık asgari ücretin bin 485 lira üzerine çıktığını” vurguladı. Araştırmada şu değerlendirmelere yer verildi: “Açlık sınırı, yaşanan bu artışla birlikte 2022 yılı için belirlenen 4 bin 253 liralık asgari ücretin bin 485 lira üzerine çıkarken, emekli aylıklarına ve çalışanların ücretlerine yılbaşında yapılan zamları da anlamsız kıldı.” Haber Merkezi

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