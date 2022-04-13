Asgari ücret artmalı

Yöneylem Araştırma’nın Mart ayı raporuna konu olan araştırmaya katılanların yüzde 85,3’ü asgari ücretin arttırılması gerektiğini düşünüyor.

Araştırmada AKP’ye oy verenlerin yüzde 78,9’u da bu görüşe katılıyor. Aynı araştırmada ‘‘asgari ücret ne kadar olmalı?’’ sorusuna katılımcıların yüzde 39,5’i ‘‘7000 lira ve üstü’’ cevabını verirken yüzde 24,5 ‘‘6001-7000 lira olmalı’’ cevabını işaret etti. VOA Türkçe’nin sorularını cevaplayan DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, asgari ücret artışı ile ilgili, “Eğer hükümet artış için Temmuz ayını beklerse - ki öteleyecekler gibi görünüyor, biz de o zaman için yeni önerimizi dillendiririz. Enflasyon bu hızla giderse bu rakam da çoktan erir gider’’ dedi.

Haber Merkezi