Asgarî ücret cebe girmeden eridi

Milyonlarca işçinin bir aylık geçim ücreti haline gelen asgari ücret 3 günde eridi. Kayıp önceki gün bin lirayı aştı. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak asgari ücret 20 Haziran’da açıklandı.

Net 11 bin 402 TL olan asgari ücret ilk açıklandığında 482 dolara denk geliyordu. Cumhuriyet’in haberine göre, seçim öncesi verilen söz ile açıklanan rakam arasında 18 dolar fark vardı. Önceki gün başlayan yeni ekonomi politikaları ile Merkez Bankası’nın faizi yüzde 8.5’ten 15’e çıkarması ve ardından hızla yükselen dolar asgari ücreti de etkiledi. Önceki gün öğleden sonra dolar rekor kırarak 25.95 seviyesine çıktı. Asgari ücretin dolar olarak karşılığı 440 dolara indi. İlk açıklandığı ile önceki gün arasında 42 dolar fark oluştu. Bu da 25.95 olan kur üzerinden hesaplandığında 1100 liraya yakın bir tutara denk geliyor. Asgari ücret 3 gün içerisinde dolar karşısında bin liranın üzerinde erimiş oldu. Haber Merkezi

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