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23 HAZİRAN 2023 CUMA - YIL: 54

Asgari ücret gıda zamlarına yetişemiyor

23 Haziran 2023, Cuma 01:29
Son dönemde maaşlara ve asgarî ücrete yapılan zamlar, gıda fiyatlarındaki yükselişin çok gerisinde kaldı.

Gıda fiyatları yüzde 345.1 arttı

Eylül 2021’den bu yana kamu çalışanları ve emeklilerinin ücret ve aylıkları enflasyon farkları da dahil yüzde 141, işçi ve bağımsız çalışanların emekli aylıkları yüzde 132.2 arttı. Türkiye’nin enflasyon sarmalına sürüklendiği Eylül 2021’den bu yana gıda fiyatları ise yüzde 345.1 oranında zamlandı.

Gıda sepeti: 100 liradan 445 liraya

Eylül 2021’de 100 liraya satın alınan bir gıda sepeti için bu yıl Haziran’da 445 lira ödemek gerekirken, kamu çalışanı ve emeklisinin Eylül 2021’deki 100 liralık geliri 241 lira, işçi ve bağımsız çalışan emeklisininki 232 lirada kaldı. Gıda fiyatlarındaki yıllık artış oranı Haziran’da yüzde 80.5 oldu.

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Asgarî ücret gıda zamlarına yetişemiyor

Asgarî ücrete yüzde 34 oranında zam gelmesine rağmen gıda fiyatlarındaki artışı karşılayamadığı görülüyor.

Yeni asgarî ücret yüzde 34 oranında zamla 11 bin 402 TL oldu. Öte yandan en fazla tüketilen 64 gıda maddesinin ortalama fiyatı esas alınarak yapılan hesaplamalara göre gıda fiyatlarında son bir yılda yaşanan artış yüzde 80,5 olarak gerçekleşti. Asgarî ücrete zam gıda fiyatlarındaki artışı karşılayamıyor. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMUAR, fiyatlarını Ankara’daki marketlerden düzenli olarak derlediği ve halkın en fazla tükettiği 64 temel gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak hazırladığı gıda fiyatları endeksinin Haziran 2023 sonuçlarını açıkladı.

En fazla yoksul kesim etkileniyor

TÜİK’in en son açıkladığı tüketim harcamalarıyla ilgili istatistikler en zengin yüzde 20’lik kesimin tüketiminin yüzde 16,6’sını gıda için ayırırken, en yoksul yüzde 20’lik kesimde gıdaya ayrılan oran yüzde 35,8’e kadar çıkıyor. En yoksul yüzde 20’lik kesimin gıdadan sonra en fazla para ayırdığı harcama grubu ise yüzde 29,3’le konut ve kira. İkinci yüzde 20’lik grupta yer alanlar ise harcamalarının yüzde 29,8’ini gıdaya yüzde 25,6’sını ise konut ve kiraya ayırıyor. Dolayısıyla da gıda fiyatlarında son 37 aydır yaşanan kesintisiz artış en fazla toplumun en yoksul kesimini olumsuz etkiliyor. Araştırmayla, gelirinin büyük bölümünü gıdaya ayırmak zorunda olan ve enflasyona karşı herhangi bir koruması bulunmayan, dar ve sabit gelirlilerin, ücretlilerin ve yoksulların yaşadığı gerçek enflasyonun boyutunun tahmin edilmesi amaçlanıyor.

Açlık riski artıyor

Eylül 2021’den bu yana kamu çalışanları ve kamu emeklilerinin ücret ve aylıkları enflasyon farkları da dahil yüzde 141 oranında arttı. İşçi ve bağımsız çalışanların emekli aylıklarına ise yüzde 132,2 oranında zam yapıldı. Türkiye’nin, yıllarca sürecek bugünkü enflasyon sarmalına sürüklendiği Eylül 2021’den bu yana gıda fiyatları ise yüzde 345,1 oranında arttı. Diğer bir ifadeyle Eylül 2021’de 100 liraya satın alınan bir gıda sepeti için bu yıl haziran ayında 445 lira ödemek gerekirken, kamu çalışanı ve emeklisinin Eylül 2021’deki 100 liralık geliri 241 lira, işçi ve bağımsız çalışan emeklisininki ise 232 lirada kaldı. Bu arada mayısta yüzde 87,6 olan gıda fiyatlarındaki yıllık artış oranı haziranda yüzde 80,5 olarak gerçekleşti.  Mayısta ayında 438 lira ödenen aynı miktar ve türde gıdalardan oluşan bir sepetin bedeli mayısta 445 liraya yükseldi. Temmuz 2022-Haziran 2023 dönemini kapsayan son bir yıllık dönemdeki ortalama gıda fiyatları Temmuz 2021-Haziran 2023 dönemindeki ortalama fiyatlara göre yüzde 126,9 oranında artış gösterdi.

Recep Bozdağ - Yalova

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Asgarî ücretle birlikte yemek bedelleri de zamlandı

Açıklanan net asgarî ücret rakamıyla birlikte bütün kalemlere zam geldi. Zam gelen kalemlerden biri de günlük yemek bedeli oldu. Hürriyet yazarı Noyan Doğan, 11 bin 402 lira olarak belirlenen yeni asgari ücretle birlikte yemek bedellerinin de günlük 105,75 liraya çıkarıldığını belirtti. Doğan, asgarî ücretteki yüzde 34,04’lük artışın sosyal güvenlikteki tüm alanları etkileyeceğini belirterek, “Yeni asgari ücretle birlikte; doğum ve askerlik borçlanmasından işsizlik maaşına, genel sağlık sigortası priminden isteğe bağlı sigortalılık ödemelerine, Bağ-Kur primlerinden 65 yaş aylığına kadar tüm ödemeler de artacak” dedi.

Haber Merkezi

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