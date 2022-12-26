Asgari ücret içimize sinmedi

Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, açıklanan asgari ücret rakamının içlerine sinmediğini söyledi.

Kavlak, “Hatırlayın, hem Türk-İş’te düzenlediğim basın toplantısında hem de son dönemde gerçekleştirdiğimiz şube genel kurullarında bir şey söylemiştim. Demiştim ki biz asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir düzeyde olması için elimizden geleni yapacağız. İçimize sinen bir rakam olursa kararı imzalayacağız. Olmazsa, hiç kuşkunuz olmasın o masadan kalkacağız. İşte değerli arkadaşlarım, gelinen durumda o rakam bizim içimize sinmedi. Biz de işçi sınıfına, asgari ücretlilere, umutlarını bize bağlamış, alın terini bize emanet etmiş milyonların omuzumuza yüklediği sorumluluğa uyarak o masadan kalktık. Emekçilerin derdine derman olmayan, onları yoksullukla buluşturan böyle bir rakamın altına imza atmadık” ifadelerini kullandı.