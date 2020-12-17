Asgari ücret insanca yaşamaya yetmeli

BELİRLENECEK ASGARİ ÜCRETİN İNSANCA YAŞAMAYA YETECEK VE ÜLKEMİZ GERÇEKLERİNE DENK DÜŞECEK ŞEKİLDE ARTIRILMASI İSTENİYOR..

GELİR DAĞILIMI ÇOK ADALETSİZ

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücretin sosyal bir hak olarak değerlendirmesi gerektiğini belirterek, “Asgari ücret, gelir dağılımındaki adaletsizliği gidermek için kullanılması gereken temel bir sosyal politika aracıdır. Asgari ücretin beklentilere ve ülkemiz gerçeklerine denk düşecek bir şekilde artırılması gerekmektedir” dedi.

ÇALIŞANLARIN İHTİYACI DÜŞÜNÜLSÜN

BİRLEŞİK Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık da yaptığı açıklamada asgari ücretin sermayeden yana, onun sorunlarını giderme amacıyla değil, insanca bir hayatı hak eden çalışanların ihtiyaçlarına göre tesbit edilmesi gerektiğini söyledi. Balık, “İktidar ve patronlar işçilere ücretin asgarisini bile vermek istemediği anlaşılmaktadır” dedi.

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Asgarî ücret insanca yaşamaya yetmeli

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgarî ücretin sosyal bir hak olarak değerlendirmesi gerektiğini belirterek, “Asgarî ücret, gelir dağılımındaki adaletsizliği gidermek için kullanılması gereken temel bir sosyal politika aracıdır. Asgarî ücretin beklentilere ve ülkemiz gerçeklerine denk düşecek bir şekilde arttırılması gerekmektedir” dedi.

NET OLARAK AÇIKLANSIN

Asgarî ücret bir pazarlık ücretinden ziyade işçinin ailesiyle birlikte insan onuruna yakışır bir şekilde yaşayacağı bir gelir olarak belirlenmese gerektiğini ifade eden Arslan, “Asgarî ücret, çalışan ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir ücret olmalıdır. Bazı sektörde çalışanların mağdur olduğu, iş ve gelir kaybı yaşadığı kritik bir süreç yaşanmaktadır. Asgarî ücret belirlenirken bu mağduriyetleri giderecek, toplumun tüm kesimlerini ilgilendirdiği göz önüne alınacak, aile yükümlülüklerini de kapsayacak şekilde belirlenmesi konusunda temel ısrarımız ve talebimiz söz konusudur” dedi. Asgarî ücretin Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hariç ve net olarak açıklanması gerektiğini söyleyen Arslan, asgarî ücret belirlenirken yılsonunda gerçekleşen enf- lasyon oranları dikkate alınması ve bu oranın üzerine iyileştirme ve refah payı ilave edilmesi gerektiğini ifade etti.

Ankara - Adnan Solmaz

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Asgarî ücretin pazarlığı mı olur?



Bİrleşİk Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, ülkemİzde mİlyonları etkİleyen asgarî ücret pazarlığı yapıldığını belİrtİrken, “İktİdar ve patronların İşçİlere ücretİn asgarİsİnİ bİle vermek İstemedİğİ anlaşılmaktadır” dedİ.

Bİrleşİk Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, ülkemizde milyonları etkileyen asgarî ücret pazarlığı yapıldığını belirterek, “İktidar ve patronların işçilere ücretin asgarisini bile vermek istemediği anlaşılmaktadır” dedi. Asgarî ücretin sermayeden yana, onun sorunlarını giderme amacıyla değil, insanca bir hayatı hak eden emekçilerin ihtiyaçlarına göre belirlenmesi gerektiğini söyleyen Balık, “Asgarî ücret, işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üze- rinden “en az düzeyde karşılamaya yettiği varsayılan, bir çalışma günü veya bir aylık çalışmaya ödenmesi gereken yasal ücretin belirlenmesidir. Asgarî ücret “en az düzeyde karşılama” anlamıyla bir köle ücreti olduğunu belirtiyoruz” diye konuştu.

100 DOLAR DEĞER KAYBETTİ

Artan döviz kurları ve yaşanan yüksek enflasyo- nun en çok asgarî ücretle geçinen milyonlarca işçiyi etkilediğine işaret eden Balık, “TÜİK’e göre bile son bir yılda gıda fiyatları son bir yılda yüzde 21 oranında arttı. Bizim yaptığımız araştırmaya göre ise en fazla tüketilen gıda maddelerinin fiyatında son bir yılda yüzde 32’ye yakın artış oldu. Dört kişilik ailenin açlık sınırı Kamu-Ar araştırmalarına göre 3.100 lirayı aştı. Yine son bir yılda elektrik ve doğal gaza yüzde 30’dan fazla zam geldi. Ocak ayından bugüne döviz kurlarında yaşanan artış ise yüzde 32,77 oranında gerçekleşti. Asgarî ücret döviz kuru karşısında 100 dolar değer kaybetti” dedi.

ASGARÎ ÜCRETTE VERGİ KESİNTİSİNE SON VERİLMELİ

Bugüne kadar asgarî ücrete yapılan artışların büyük kısmının, ekonomik teşvikler, istihdam destekleri, patronlara yönelik vergi ve sigorta primi afları üzerinden sağlandığını da söyleyen Balık, “Bu nedenle asgarî ücrette vergi kesintisine son verilmelidir. 2021 yılı için asgarî ücretin net olarak en az 3 bin 720 lira olarak belirlenmelidir. 2021 asgarî ücreti hangi oranda artarsa artsın, ekonomik kriz ve pandemi koşullarında azalmaya devam edecek ücretler milyonlarca emekçinin sefalet ücreti olmayı sürdürecektir” şeklinde konuştu.

Ankara - Ahmet Terzi