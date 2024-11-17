Asgarî ücret insanca yaşamayı mümkün kılsın

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, “enflasyonla mücadele için düşük asgari ücret gerektiği” yaklaşımını kabul etmediklerini, yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin, insanlık onuruyla bağdaşacak düzeyde tespit edilmesi gerektiğini bildirdi.

Asgari ücret konusunda, başta IMF olmak üzere birçok kişi ve kurumun, tutar veya artış oranı açıkladığı hatırlatılan bildiride, şu ifadelere yer verildi: “Burada bir algı operasyonu yürütülmekte ve enflasyonla mücadele için düşük asgari ücret gerektiği savunulmaktadır. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu bu yaklaşımı kabul etmemektedir. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, asgari ücret konusunda bir rakam açıklamak yerine tespit yapılırken temel alınması gereken ilkelerin önemli olduğuna ve komisyon çalışmalarında bu ilkelerin savunulması gerektiğine işaret etmektedir. 2025 yılı için tespit edilecek asgari ücret, işçi ve ailesinin, günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir düzeyde tespit edilmelidir.”