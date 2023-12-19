Asgari ücret kiraya ve ekmeğe gidiyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024 yılı asgari ücretini belirlemek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda ikinci kez toplandı.

Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) temsilcileri ekonomik verileri paylaştı. İkinci toplantının bitmesinin ardından asgari ücret için bir sayı açıklanmadı. Bu yıl ilk kez pazarlık masasında yer alan işçiler ise “Sofralarımızdan aç kalkmamak için güzel bir ücret istiyoruz” dedi. Görüşmeleri değerlendiren Adana Şehir Hastanesi’nde temizlik işçisi olarak çalışan Hatice Akgedik ve 9 yıldır taşeron olarak çalışan Durmuş Öztürk, alım gücünün bittiğini söyleyerek ev kirası ve bir aylık ekmek parasıyla aldığı asgari ücretin bittiğini söyledi. Haber Merkezi

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