Asgari ücret maratonu başlıyor

Milyonlarca işçi artan geçim sıkıntısının gölgesinde asgari ücretin ne kadar olacağını bekliyor. Asgari ücret maratonu aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanmasıyla başlayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yıl sonu enflasyon tahminini 6 puan artırarak yüzde 44’e yükseltirken, asgari ücret zammının gerçekleşen enflasyona mı hedef enflasyona göre mi yapılacağı ise merak konusu. Asgari ücrete yüzde 44 oranında zam yapılırsa 24 bin 483 lira olacak. Eğer asgari ücret 2025 yıl sonu enflasyon hedefine göre yüzde 21 zamlanırsa 20 bin 572 liraya çıkacak. Ankara - Anka

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