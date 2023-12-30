Asgari ücret, ortalama ücret oldu

30 Aralık 2023, Cumartesi 21:18
DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücret diğer ülkelerde sembolik bir ücretken Türkiye için “ortalama ücret” haline geldiğini söyledi.
Asgarî vicdanla belirlenen ücret kabul edilemez
Bu ücretle geçinilir mi?
BBC Türkçe’nin haberine göre Türkiye’de çalışanların yarısından fazlasının asgari ücretle geçinmeye çalıştığını belirten Çerkezoğlu, “Cumhurbaşkanlığı verileri, asgari ücretle çalışan oranının yüzde 50’nin üzerinde olduğunu söylüyor. Özel sektörde bu oran %70lere ulaşmış durumda. Türkiye bir asgari ücretliler toplumu haline getirildi. Tüm ücretler asgari ücret kadar artmadığı için, ücretler sürekli asgari ücrete doğru baskılanıyor ve bütün çalışanları yoksullukta eşitleyen bir politika izleniyor. Bir ülkede sendikalı işçi sayısı ne kadar azsa, o ülkede asgari ücretle çalışanların oranı o kadar artar. Öncelikli meselemiz Türkiye’yi asgari ücretliler toplumu olmaktan çıkarmaktır, bunun yolu da sendikalaşmanın önündeki engelleri kaldırmaktır” diye konuştu.
Haber Merkezi
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