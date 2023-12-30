Asgari ücret, ortalama ücret oldu

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücret diğer ülkelerde sembolik bir ücretken Türkiye için “ortalama ücret” haline geldiğini söyledi.

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