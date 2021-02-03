Asgari ücret vergi dışı kalmalı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Çerkezoğlu, “Asgarî ücretin tümüyle vergi dışı bırakılması ve SGK prim kesintileri başta olmak üzere kesinti yükünün hazineden karşılanması sosyal devlet olmanın gereğidir. Pandemi şartlarında böylesi bir asgarî desteğin bu ülkenin tüm değerlerini üreten işçilere verilmesi gereklidir” sözleriyle Meclis’teki tüm siyasî partilere çağrıda bulundu. Görüşme sonrası açıklama yapan Çerkezoğlu, “Bu ülkede işverenlere 2008 yılından bu yana 5 puanlık SGK prim desteği sağlanmaktadır hazineden. İşverenlere 12 yıldır verilen bu destek, işçilere neden verilmesin. Şimdi değilse ne zaman böylesi bir destek sağlanacaktır. Bugün asgari ücretin tümüyle vergi dışı bırakılması ve SGK prim kesintileri başta olmak üzere kesinti yükünün hazineden karşılanması sosyal devlet olmanın gereğidir. Pandemi şartlarında böylesi bir asgarî desteğin bu ülkenin bütün değerlerini üreten işçilere verilmesi gereklidir. Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni DİSK olarak göreve çağırıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki bütün partileri işçilerin, emeğin bu talepleri çerçevesinde bir ittifaka, mutabakata çağırıyoruz. Bir işçi mutabakatına çağırıyoruz.”

Ankara - anka