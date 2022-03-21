Asgari ücret yeniden belirlenmeli

21 Mart 2022, Pazartesi 17:00
İzmir’in Dikili ilçesinde, Dikili Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde Aliağa, Ayvalık ve Bergama Demokrasi platformlarının desteğiyle “Geçinemiyoruz” mitingi yapıldı.
Zamların protesto edildiği açıklamada, “Ülkemiz, özellikle son yıllarda bir avuç iktidar yandaşı ve vurguncusu tarafından soyuluyor” denildi. Dikili Emek ve Demokrasi Platformu üyesi Serap Acar ve Hüseyin Öğe tarafından okunan basın açıklamasının talepler kısmında, “Başta gıda ürünleri olmak üzere elektrik, doğal gaz, akaryakıt, ulaşım gibi temel ihtiyaç kalemlerine yapılan zamlar geri alınmalı, vergiler sıfırlanmalıdır. Yoksulluk sınırının altında yaşayanların temel gereksinimleri ücretsiz karşılanmalıdır. Konutlarda elektrik, doğal gaz ve suya yansıyan KDV, ÖTV sıfırlanmalıdır. Tüm maaş ve ücretler en az asgari ücret artış oranı kadar arttırılmalı, yılın daha başında enflasyon karşısında eriyen asgari ücret yeniden belirlenmelidir. En düşük emekli aylığı en az asgari ücret düzeyine, insanca yaşanacak bir seviyeye çekilmelidir. EYT’lilere emeklilik hakkı verilmelidir” ifadeleri kullanıldı.
İzmir - anka
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