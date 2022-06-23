Asgari ücret, yüzde 50 artırılsın

Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu, asgari ücretin temmuzda en az yüzde 50 oranında artırılması talebinde bulundu.

Dolu, yaptığı yazılı açıklamada, mevcut ekonomik ortamın sabit gelirlerin alım gücünü düşürdüğünü savunarak, memurlar, emekliler gibi asgari ücretlilere de ara zam yapılması gerektiğini vurguladı. Halen 4 bin 253 lira olan asgari ücretin, yüksek enflasyon nedeniyle yılın geride kalan aylarında eridiğini ileri süren Dolu, şöyle devam etti: “Bu aşamada yapılması gereken, asgari ücretin temmuz ayında en az yüzde 50 oranında artırılmasıdır. Devletimiz de SGK, vergi gibi işverenden aldığı primlerden en az yüzde 10 kesinti yaparak, asgari ücret zammına destek sağlamalıdır. Bunun yanında, asgari ücret, her üç ayda TÜFE oranında güncellenmelidir.” AA

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