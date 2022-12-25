"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 ARALIK 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Asgarî ücret zammı şimdiden erimeye başladı

25 Aralık 2022, Pazar 22:57
Asgari ücret artışından sonra zincir marketlerin hızla etiketleri değiştirerek zam yaptığı ifade edildi. Zamlı maaşın daha çalışanın cebine girmeden eridiği ifade ediliyor.

Yüzde 54,66 oranında artırılarak net 8 bin 506 liraya çıkan asgari ücret, henüz hiçbir çalışanın cebine girmiş değil. Bilindiği gibi bu Ocak 2023’te yürürlüğe girecek. İlk zamlı maaşlar da şubatta ödenecek. Ancak zam oranının açıklanmasından hemen sonra marketlerin ürün fiyatlarını fahiş denilebilecek oranda artırdıkları belirtildi. Buna ilişkin birçok görsel sosyal medyada paylaşıldı. A’dan Z’ye neredeyse tüm ürünlerin fiyatının artırıldığı belirtilirken zamlı etiketlerin görsellerine de yer verildi. Örneğin 115 liradan satılan toz deterjanın 146,50’ye, 64,90 lira olan yumuşatıcının 85,90’a ve 69,50’ye satılan 484 miligram şampuanın 84,75 liraya yükseltildiği iddia edildi.

İktidar ekonomi kontrolünü kaybetti

Farklı markalardaki ürünlerin değişik marketlerde daha önceki fiyatıyla zamlı halini gösteren etiketlerin görselleri paylaşılırken, zincir marketlerdeki çalışanların bu iş için yoğun mesai harcadıkları vurgulandı. Peki gerçekten hep böyle mi oluyor? Yani zincir marketler fırsatçılık mı yapıyor? Son bir yılda asgari ücrete yapılan zam çalışanların cebi yerine raflara mı yansıyor? Tüketicilere göre bu soruların cevabı “evet”. Peki tüketicilerin yapacakları bir şey yok mu? Onlar “satın almama” tavrını ortaya koyarak “fırsatçıları” cezalandıramazlar mı? Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin’e göre Türk halkı, pandemiyle birlikte ekonomi kontrolünü kaybeden bir yönetimle karşı karşıya.

Ahlakî yozlaşmanın sonucu

Eleştirilerin odağında yer alan zincir marketlere hükümetin; elektrik, doğalgaz ve akaryakıt gibi kalemlerde yapmış olduğu astronomik zamların örneklik teşkil ettiğini vurgulayan Şahin, “Bu zamlar adeta yol oldu. Fiyat belirleme konumundaki güçler, sürekli zam yapmayı alışkanlık haline getirdi” dedi. Daha çok kâr etme hevesi taşıyan şirketlerin ekonomi yönetiminin zaafını fırsata çevirdiğini dile getiren Şahin, “Yaşananlar ahlaki yozlaşmanın sonucudur” yorumunda bulundu. Daha çok kâr etme hevesi taşıyan şirketlerin ekonomi yönetiminin zaafını fırsata çevirdiğini dile getiren Şahin, “Yaşananlar ahlaki yozlaşmanın sonucudur” yorumunda bulundu.

 

Dar gelirli kesimin alım gücünü artırmıyor

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu ve HFDK üyesi, Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Bülent Deniz de asgari ücrete yapılan artışın ekonomi yönetiminin bir illüzyonundan ibaret olduğunu savundu. Yapılan artışın ücretli ve dar gelirli kesimin alım gücünü arttırmadığını dile getiren Deniz, maliyet artışı nedeniyle üretilen ürünlere zam yapılması için asgari ücret zammının haklı bir gerekçe oluşturduğunu ifade etti. Independent Türkçe’nin haberine göre, Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Bülent Deniz, “Asgari ücrete zammın üzerinde etiketleri değiştirenlerle ilgili tüketicilerin boykota davet edilmesi seçeneğini yaşama geçireceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 295
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meteoroloji'den Batı Akdeniz'e fırtına, Güneydoğu'ya sağanak uyarısı

    ABD'de ölü sayısı 26'ya yükseldi: Milyonlarca kişi elektriksiz kaldı, nüfusun yüzde 60'ı etkilendi

    Dijitalleşmede koşar adım

    Nefesten hastalık tespiti yapan cihaz

    Hastanelerde muayene krizi büyüyor

    Seçim sonucu 57’ye 43 gibi duruyor

    2plan’da ‘Terminal’ zamanı

    İkinci elin %67’si krediyle satıldı

    Ortak mitingler devam edecek

    Asgarî ücret zammı şimdiden erimeye başladı

    AKP’liler tedirgin: Son seçimimiz olabilir

    Galatasaray'ın liderliğe yükseldiği Süper Lig'de son durum?

    Türkiye iyice yaşlandı

    Galatasaray, İstanbulspor galibiyetiyle liderlik koltuğuna oturdu

    Beşiktaş Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı

    Paris saldırısının şüphelisi yeniden gözaltında

    Kılıçdaroğlu: Memlekette huzur lazım

    Özbekistan, bakanlık ve kamu kurumlarının sayısını yarı yarıya düşürüyor

    Lübnan'daki çok sayıda ekonomik sorun çözüm bekliyor

    İsrail zulmü ve ablukası altındaki Gazze'de yüzlerce hastanın hayatı tehlikede!

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Sahi, bu neyin cezası?
    İlimdar Kaya

    Anadoluda yiğit tükenmez
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bazen felâketten de saadet doğar
    Genel

    Hastanelerde muayene krizi büyüyor
    Sebahattin YAŞAR

    Tarafgirlik kördür
    Genel

    2plan’da ‘Terminal’ zamanı
    Yeni Asya'dan Size

    2022’yi uğurlarken
    Ali FERŞADOĞLU

    Asgari ücret değil, hürriyet istiyoruz!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet Pekel

    Doğruluğu nerede kaybetmiştik? - Neden geri kaldık? (12)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.