Asgarî ücret zammı şimdiden erimeye başladı

Asgari ücret artışından sonra zincir marketlerin hızla etiketleri değiştirerek zam yaptığı ifade edildi. Zamlı maaşın daha çalışanın cebine girmeden eridiği ifade ediliyor.

Yüzde 54,66 oranında artırılarak net 8 bin 506 liraya çıkan asgari ücret, henüz hiçbir çalışanın cebine girmiş değil. Bilindiği gibi bu Ocak 2023’te yürürlüğe girecek. İlk zamlı maaşlar da şubatta ödenecek. Ancak zam oranının açıklanmasından hemen sonra marketlerin ürün fiyatlarını fahiş denilebilecek oranda artırdıkları belirtildi. Buna ilişkin birçok görsel sosyal medyada paylaşıldı. A’dan Z’ye neredeyse tüm ürünlerin fiyatının artırıldığı belirtilirken zamlı etiketlerin görsellerine de yer verildi. Örneğin 115 liradan satılan toz deterjanın 146,50’ye, 64,90 lira olan yumuşatıcının 85,90’a ve 69,50’ye satılan 484 miligram şampuanın 84,75 liraya yükseltildiği iddia edildi.

İktidar ekonomi kontrolünü kaybetti

Farklı markalardaki ürünlerin değişik marketlerde daha önceki fiyatıyla zamlı halini gösteren etiketlerin görselleri paylaşılırken, zincir marketlerdeki çalışanların bu iş için yoğun mesai harcadıkları vurgulandı. Peki gerçekten hep böyle mi oluyor? Yani zincir marketler fırsatçılık mı yapıyor? Son bir yılda asgari ücrete yapılan zam çalışanların cebi yerine raflara mı yansıyor? Tüketicilere göre bu soruların cevabı “evet”. Peki tüketicilerin yapacakları bir şey yok mu? Onlar “satın almama” tavrını ortaya koyarak “fırsatçıları” cezalandıramazlar mı? Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin’e göre Türk halkı, pandemiyle birlikte ekonomi kontrolünü kaybeden bir yönetimle karşı karşıya.

Ahlakî yozlaşmanın sonucu

Eleştirilerin odağında yer alan zincir marketlere hükümetin; elektrik, doğalgaz ve akaryakıt gibi kalemlerde yapmış olduğu astronomik zamların örneklik teşkil ettiğini vurgulayan Şahin, “Bu zamlar adeta yol oldu. Fiyat belirleme konumundaki güçler, sürekli zam yapmayı alışkanlık haline getirdi” dedi. Daha çok kâr etme hevesi taşıyan şirketlerin ekonomi yönetiminin zaafını fırsata çevirdiğini dile getiren Şahin, “Yaşananlar ahlaki yozlaşmanın sonucudur” yorumunda bulundu. Daha çok kâr etme hevesi taşıyan şirketlerin ekonomi yönetiminin zaafını fırsata çevirdiğini dile getiren Şahin, “Yaşananlar ahlaki yozlaşmanın sonucudur” yorumunda bulundu.

Dar gelirli kesimin alım gücünü artırmıyor

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu ve HFDK üyesi, Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Bülent Deniz de asgari ücrete yapılan artışın ekonomi yönetiminin bir illüzyonundan ibaret olduğunu savundu. Yapılan artışın ücretli ve dar gelirli kesimin alım gücünü arttırmadığını dile getiren Deniz, maliyet artışı nedeniyle üretilen ürünlere zam yapılması için asgari ücret zammının haklı bir gerekçe oluşturduğunu ifade etti. Independent Türkçe’nin haberine göre, Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Bülent Deniz, “Asgari ücrete zammın üzerinde etiketleri değiştirenlerle ilgili tüketicilerin boykota davet edilmesi seçeneğini yaşama geçireceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.